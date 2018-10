Pattensen-Mitte

Ein Heimrauchmelder hat am Mittwoch gegen 22.50 Uhr der Pattenser Feuerwehr einen Einsatz beschert. Nachbarn der Wohnung im zweiten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses an der Koldinger Straße hatten den Alarm gehört und die Feuerwehr gerufen. Diese musste von einem realen Notfall ausgehen, zumal die Bewohner der betroffenen Wohnung auf Klingeln nicht öffneten. So rückte die gesamte Ortsfeuerwehr Pattensen mit 32 Kräften und fünf Fahrzeugen an. Auch Polizei und Rettungsdienst waren mit je einem Fahrzeug vertreten.

Die Einsatzkräfte öffneten die Wohnungstür mit Spezialgerät, teilte Stadtfeuerwehrsprecher Henning Brüggemann mit. Die Bewohner waren nicht zuhause, einen Brand gab es ebenfalls nicht – offenbar war der Rauchmelder defekt. Nach rund 30 Minuten war der Einsatz beendet. Die Feuerwehr sicherte die Wohnung mit einem Ersatz-Schließzylinder.

Von Katharina Kutsche