30 Erwachsene und 15 Kinder haben sich am Sonnabend an der Müllsammelaktion Koldinger Frühjahrs-Rausputz beteiligt. Den meisten Unrat, darunter viele Verpackungen, Autoreifen, Fahrräder und ein Planschbecken, fanden die Helfer entlang der Bundesstraße 443 und an den Koldinger Teichen.