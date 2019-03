Pattensen-Mitte

Große Aufregung herrschte am Mittwochmorgen bei den Vorschulkindern der Kita Rappelkiste. Hatte doch die Klasse 4B der benachbarten Grundschule Marienstraße die 26 Kleinen mit ihren Erzieherinnen Nina Angerstein und Britta Nettelmann zu einer Theateraufführung im Klassenzimmer eingeladen. „Das gab es in der Form noch nie“, sagte Britta Nettelmann. „Für viele unserer Kinder war es das erste Mal, dass sie in der Schule waren“, ergänzte Nina Angerstein.

Und so waren die ab Herbst 2019 selbst in die Grundschule gehenden Vorschüler ganz begeistert vom gezeigten Märchen „Die Prinzessin auf der Erbse“. Seit Anfang Februar hatten die 23 Viertklässler von Lehrerin Verena Bredlow das Märchen um König (gespielt von Ryan, 9 Jahre) und Königin (Hannah, 10), Prinz Wendelin (Joel, 9), die Prinzessin (Hanna, 10) und einen stets eilenden Oberhofmarschall (Mohammed, 12) einstudiert. „Wir üben jedes Jahr ein Theaterstück ein. Dieses Mal zeigen wir allen Pattenser Vorschulkindern in insgesamt sechs Aufführungen, was man neben den normalen Unterrichtsfächern hier noch so alles an der Grundschule macht“, sagte Verena Bredlow, die sich auf die neuen Schüler freut. Die aber auch bedauert, dass ihre liebgewonnenen Viertklässler nun bald die Schule verlassen werden.

Die Klasse 4B zeigt den Pattenser Kita-Vorschulkindern mit sechs Aufführungen von „Die Prinzessin auf der Erbse" nicht nur ein Märchen, sondern diese lernen dabei auch die Grundschule in der Marienstraße kennen. Quelle: Torsten Lippelt

Die Aufführungen sind Teil eines gemeinsamen Projekt von Grundschule und Kindergärten. Mit Begegnungen der Kinder und Besprechungen zwischen Erzieherinnen und Lehrerinnen soll der Übergang von Kindergarten zu Grundschule möglichst harmonisch gelingen.

Von Torsten Lippelt