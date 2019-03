Hüpede/Gestorf

Bei einem Unfall in Hüpede ist ein Motorradfahrer scher verletzt worden. Der Mann stieß am Sonnabendvormittag mit einem Auto zusammen. Die Landesstraße 422 zwischen Hüpede und Gestorf war mehr als vier Stunden gesperrt.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei war ein 75-jähriger Pattenser mit seinem Ford Fiesta gegen 11.10 Uhr auf der Wiesenstraße unterwegs und wollte an der Einmündung mit der L422 nach links in Richtung Gestorf abbiegen. Dabei übersah er offenbar den von links kommenden 55 Jahre alten Motorradfahrer und nahm ihm die Vorfahrt.

Motorradfahrer stürzt in Graben

Die BMW R Nine T Scramler, sie wird auch als Zweirad-SUV bezeichnet, kam nach links von der Fahrbahn ab und stürzte in einen Graben. Dort blieb der 55-Jährige schwer verletzt liegen. Er wurde im Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Der Motorradfahrer wohnt im ostfriesischen Blomberg ( Landkreis Wittmund).

L422 Hüpede-Gestorf mehr als vier Stunden gesperrt

Weil Betriebsflüssigkeiten ausgelaufen waren, zogen sich die Aufräumarbeiten hin. Die Feuerwehr Pattensen streute Bindemittel. Anschließend reinigte die Straßenmeisterei Sarstedt die Fahrbahn. Die L422 musste in Höhe der Unfallstelle nach Polizeiangaben bis etwa 15.30 Uhr gesperrt bleiben. „Die Verkehrsbeeinträchtigungen waren geringfügig“, teilte ein Sprecher mit. Wer in Richtung Gestorf wollte oder daher kam, musste über Bennigsen oder über die B3 fahren. Den Schaden gibt die Polizei mit insgesamt etwa 8500 Euro an.

Von Andreas Zimmer