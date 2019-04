Nachrichten Pattensen - UWJ feiert mit Baumspenden 25-Jähriges Jubiläum Die Unabhängige Wählergemeinschaft Jeinsen (UWJ) feiert ihr 25-jähriges Bestehen. Die Im Rat und Ortsrat vertretenen Unabhängigen haben deshalb Bäume für den Kirchhof in Jeinsen und den Friedhof in Vardegötzen gespendet.

Umringt von UWJ-Mitgliedern gießt Dirk Meyer (mit der Gießkanne links) zusammen mit Günter Kleuker (an der Gießkanne rechts) eine der gespendeten Linden vor der Kirche in Jeinsen an. Quelle: Torsten Lippelt