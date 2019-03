Hüpede/Oerie

Weil die Bauarbeiten an der Kreisstraße 203 zwischen Hüpede und Oerie längern dauern, müssen auch die Buslinien 310 und 320 am Montag und Dienstag, 18. und 19. März, weiterhin umgeleitet werden.

Bitte beachten: Nach Auskunft der RegioBus können die Busse aber am Sonnabend, 16. März, und am Sonntag, 17. März, auf dem üblichen Fahrweg verkehren, und es werden keine Pendelbusse eingesetzt.

Weil sich wegen der starken Regenfälle die Bauarbeiten an der K203 verzögert haben, werden die Linien 310 und 320 von Montag, 18. März, Betriebsbeginn, bis Dienstag, 19. März, 20 Uhr, weiterhin umgeleitet. Wochentags kann die Linie 310 in Fahrtrichtung Eldagsen bei sämtlichen Fahrten ab 20.45 Uhr die Haltestellen Oerie, Hüpede/Schule und Hüpede/Im Felde nicht bedienen.

In Fahrtrichtung Pattensen kann die Linie 310 wochentags ab 22.41 Uhr die Haltestellen Oerie, Hüpede/Schule und Hüpede/Im Felde nicht bedienen. Die Linie 320 fährt in Fahrtrichtung Pattensen ab der Haltestelle Hüpede/Krugstraße direkt zur Haltestelle Pattensen/Neuer Weg. Fahrten der Gegenrichtung finden in umgekehrter Reihenfolge statt. Die Haltestellen Hüpede/Schule, Hüpede/Im Felde und Oerie werden im oben genannten Zeitraum nicht bedient. Fahrgäste werden gebeten die Haltestelle Hüpede/Krugstraße ersatzweise zu nutzen.

Schulfahrten, die um 6.57 Uhr und 7.46 Uhr in Oerie starten, setzen in diesem Zeitraum an der Haltestelle Oerie ausnahmsweise in Fahrtrichtung Pattensen ein. Die Haltestelle Hüpede/Schule entfällt auf diesen beiden Fahrten. Zwischen den Haltestellen Pattensen/ZOB, Pattensen/Neuer Weg und Oerie wird ein Pendelbus verkehren. Die Fahrgäste werden gebeten, die Aushangfahrpläne an den jeweiligen Haltestellen zu beachten.

Von Kim Gallop