Nachrichten Pattensen - Region lässt illegale Häuser abreißen Die Region Hannover will illegal gebaute Häuser in Pattensen-Mitte abreißen lassen. Einige der Grundstücksbesitzer bitten die Stadt jetzt um nachträgliche Legitimierung der Bauten.

Die Region will an der Straße Am Pfingstanger in Pattensen-Mitte illegal errichtete Hütten und Häuschen abreißen lassen. Quelle: Kim Gallop