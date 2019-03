Pattensen/Springe

Eine Einbruchserie im Bereich Springe und Pattensen hat das Polizeikommissariat weitgehend aufgeklärt. Von den Einbrüchen waren besonders Gartenhäuschen und Lauben betroffen, wobei sogar dort gehaltene Tiere gestohlen wurden. Die Polizei veröffentlichte am Mittwoch auch Fotos von sichergestellten Gegenständen, die noch nicht den rechtmäßigen Besitzern zugeordnet werden konnten.

Nach Auskunft von Kriminalhauptkommissar Hartmut Retzlaff waren in der Zeit vom 5. bis 7. Januar 2019 im Gewerbegebiet Springe in der Verlängerung der Philipp-Reis-Straße insgesamt acht Lauben aufgebrochen worden. Teilweise hatten die Täter auch erhebliche Verwüstungen verübt und in zwei Lauben brennbare Flüssigkeiten vergossen.

Wem gehören diese Gegenstände, die bei den Tatverdächtigen gefunden wurden? Quelle: Polizeikommissariat Springe

Aufgrund eines Hinweises zu dieser Tatserie hat die Polizei in Bennigsen Wohnungen, Keller und Laubenparzellen durchsucht. Dabei konnte zahlreiches Diebesgut sichergestellt werden, das aus Einbrüchen in Springe, Bennigsen, Lüdersen, Pattensen und Bredenbeck stammt. Als Tatverdächtige gelten insgesamt vier Männer aus Bennigsen im Alter von 24 bis 33 Jahren. „Zwei der Tatverdächtigen machten umfangreiche Aussagen“, teilte Retzlaff jetzt mit. Einer der Männer hatte mit dem Diebesgut seinen eigenen Garten mit Laube ausgestattet. Dort konnte die Polizei viele Dinge sicherstellen.

Ein Teil der Taten war im Dezember 2017 in Springe in der Kolonie Auf dem Brande verübt wurden, mehrere Aufbruchserien in der Kolonie Herbst in Bennigsen in den Jahren 2016 bis 2018, Anfang 2018 in Lauben am Lüderser Weg in Pattensen-Mitte, Anfang 2018 in Springe im Bereich Weg zur Kunst sowie Anfang 2019 im Bereich Kleine Höhe zwischen Springe und Völksen. Zusätzlich konntenjetzt Kaninchen und Hühner von besonders gezüchteten Rassen von einem Laubenaufbruch im Dezember 2018 in Pattensen und der Kolonie von Reden Anfang Januar 2019 in Bennigsen sichergestellt und den Eigentümern zurück gegeben werden.

Geklärt werden konnten vom PK Springe zudem zwei Einbrüche in den ehemaligen Militärbunker im Bereich Lüdersen in den Jahren 2017 und 2018 sowie in ein Vereinsheim und das Schützenheim in Bredenbeck im Dezember 2018. Dabei wurde auch ein erheblicher Vandalismusschaden angerichtet und es wurden Waffen, die inzwischen bis auf ein Luftgewehr sichergestellt werden konnten.

Nach den bisherigen Schadensmeldungen liegt nach Auskunft der Polizei der Wert der zugeordneten und inzwischen den Geschädigten zurückgegebenen Gegenstände bei mehr aus 15.000 Euro. „Die Vandalismusschäden dürften erheblich höher liegen“, schätzt Retzlaff.

Insgesamt kann die Polizei der Gruppe derzeit 41 Einbruchdiebstähle nachweisen. Zahlreiche Gegenstände konnten aber noch keinem Eigentümer zugeordnet werden. Es handelt sich um Rasenmäher, eine Motorfräse, Gartenpumpen, Generatoren, verschiedene Werkzeuge, ein Pocketquad sowie antike Dekowaffen. Wer solche Gegenstände vermisst, kann sich unter Telefon (05041) 94290 im Polizeikommissariat Springe melden und einen Termin zur Besichtigung absprechen.

