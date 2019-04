Nachrichten Pattensen - Osterbrunnenschmuck vom Marktplatz ziert jetzt Jeinsen Seit der Umgestaltung des Marktplatzes kann der Pattenser Osterbrunnenschmuck nicht mehr wie seit 1993 üblich dort aufgebaut werden. Die Aktiven des Arbeitskreises Heimatstube haben nun einen neuen Standort getestet – auf einem von der Calenberger Straße gut einsehbaren Hofgelände in Jeinsen.

Temporärer Standort für den Pattenser Osterbrunnenschmuck: Günther Gnaas (von links), Rainer Ganschow, Jürgen Kandelhard, Hermann Schuhrk, Uwe Pierau und Jürgen Tews legen letzte Hand an beim Aufbau auf dem Hof an der Kirchstraße 17 in Jeinsen. Quelle: Torsten Lippelt