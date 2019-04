Mehr als 20 Müllsäcke am Parkplatz Koldinger Seen abgeladen

Nachrichten Pattensen - Mehr als 20 Müllsäcke am Parkplatz Koldinger Seen abgeladen Mehr als 20 Müllsäcke voller Isolierwolle und anderem Bauschutt hat jemand illegal auf dem Parkplatz an der B443 bei den Koldinger Seen abgeladen. Die Stadt Pattensen hat die illegale Müllkippe dem Abfallentsorger aha gemeldet, der den Bauschutt entsorgen wird.

Dreist: Mehr als 20 Müllsäcke mit Resten von Bauarbeiten liegen am Parkplatz an den Koldinger Seen. Quelle: Torsten Lippelt