Nachrichten Pattensen/Hemmingen - CDU fordert: Stadtbahn bis Pattensen verlängern Die CDU-Ratsfraktion fordert einen Stadtbahnanschluss für die Stadt Pattensen. Die Region Hannover solle sich dazu äußern, wann das Projekt umgesetzt werden kann. Im Fall einer Ablehnung fordert die Fraktion eine detaillierte Begründung.

So soll die Endhaltestelle in Hemmingen-Westerfeld aussehen: In der Mitte befinden sich die Hochbahnsteige, dahinter die Park+Ride-Plätze, die Fahrrad-Parkplätze sind rechts unten zu sehen und das Betriebsgebäude links oben. Quelle: Infra