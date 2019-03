Hans-Jörg Neef von der SPD Jeinsen hat die Kinder der Leinetalschule besucht. Er sprach mit den Grundschülern über den Sinn von Hundekottüten. In der Hoffnung, dass die von der SPD finanzierten Tüten nicht mehr so häufig aus den Spendern gerissen und in der Natur verteilt werden.