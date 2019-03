Beim Großen Rausputz, der vom Abfallentsorger aha unterstützt wird, sammeln freiwillige Helfer an Straßen und in der Feldmark Müll ein. In Pattensen-Mitte sowie in Hüpede und Oerie wird am Sonnabend, 30. März, gesammelt, in Koldingen am 6. April.