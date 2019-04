Pattensen-Mitte

Ein Unbekannter hat ein Fenster eines Wohnhauses an der Usedomer Straße in Pattensen beschädigt. Laut Polizei hat der Eigentümer den punktförmigen Schaden am Donnerstag gegen 7 Uhr entdeckt.

Die äußere der Doppelverglasung muss repariert werden. Über ein mögliches Motiv und die Schadenshöhe machte die Polizei keine Angaben.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich im Springer Kommissariat zu melden, Telefon (05041) 94290, oder in der Polizeistation Pattensen unter der Rufnummer (05101) 12059.

Von Andreas