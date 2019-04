Nachrichten Pattensen - 20 Jugendliche kandidieren für das Jugendparlament Zur Wahl des ersten Pattenser Jugendparlaments haben sich 20 Kandidaten im Alter zwischen 14 und 20 Jahren angemeldet. Die Pattenser Jugendlichen wählen ihre politischen Vertreter am Sonntag, 26. Mai.

Das Jugendparlament wird am 26. Mai gewählt. Beim politischen Planspiel Pimp Your Town Ende 2016 in Pattensen war das Engagement der Jugendlichen bereits groß. Quelle: Torsten Lippelt