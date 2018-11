Nachrichten Jeinsen - Jeinsen wird zum Dorf der Graffiti-Kunst Jeinsen wird immer bunter: Der Hildesheimer Graffiti-Künstler Ole Görgens hat im Auftrag des Bürgervereins bereits 21 Strom- und Trafokästen mit verschiedenen Motiven besprüht.

Graffiti-Künstler Ole Görgens verschönert den Trafokasten an der Ecke Ippenstedter Straße / An der Schmiede in Jeinsen. Quelle: privat