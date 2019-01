Neustadt

Rutsche und Schwimmbecken im Balneon kennen viele Kinder. Doch wer hat schon mal die Technik im Keller unter die Lupe genommen? Die mächtigen Bullaugen der Wasserauffangbecken im Keller machen viele Kinder neugierig. Die Bad-Besatzung hat ihren ersten Zukunftstag am 28. März denn auch unter das Motto „Das Verborgene entdecken und Neues erleben“ gestellt. Es sei wichtig, Kinder für die Arbeit im Schwimmbad zu begeistern, sagt Steffen Schlakat, Sprecher der Wirtschaftsbetriebe. Interessierte Kinder könnten sich ab sofort per E-Mail an info@balneon.de bewerben, erste Anfragen habe es bereits gegeben, sagt Schlakat. Zehn Plätze sind noch frei. Auf dem Programm stehen Führungen, Experimente mit Wasser sowie ein Besuch in der Bad-Gastronomie bei Alexander Knoll.

Von Kathrin Götze