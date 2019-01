Neustadt

Wer behauptet, in der Musik sei schon alles erfunden, hat Violons Barbares noch nicht gehört, meint das Team Kultur der Region Hannover, Veranstalter der Reihe „Kultur im Schloss“. Neugierige sind zum Konzert am Donnerstag, 24. Januar, ab 20 Uhr, im Schloss Landestrost in Neustadt willkommen.

Enkhjargal Dandarvaanchig aus der Mongolei, (Pferdekopfgeige, Unter- und Oberton-Gesang), Dimitar Gougov aus Bulgarien (14-saitige Gadulka, Gesang) und Fabien Guyot aus Frankreich (Percussion, Gesang) sind das Trio Violons Barbares und gelten mit ihren ungewöhnlichen musikalischen Wurzeln als eine der zurzeit faszinierendsten Gruppen der Weltmusikszene.

Die drei Ausnahmemusiker seien ein akustischer Leckerbissen, der in ferne, wilde Länder entführt und stilistische Grenzen zwischen Balkan-Volksmusik, Mongolen-Rock und Jazz-Improvisation einreißt. Ein modern-archaisch wilder Saitenritt durch das mongolische und bulgarisch-mazedonische Liederbuch – groovig, tanzbar und vor allem barbarisch gut, versprechen die Veranstalter.

Wer die außergewöhnlichen Klangwelten erleben will, kann das am Donnerstag, 24. Januar, ab 20 Uhr, im großen Saal im Schloss Landestrost in Neustadt tun. Der Eintritt kostet 19 Euro, ermäßigt 13 Euro. Karten sind unter anderem in den HAZ-/NP-Geschäftsstellen Neustadt (Am Wallhof) und Wunstorf (Mittelstraße) zu kaufen. Der Vorverkauf im Schloss Landestrost ist unter (0511) 61 62 52 00 oder per E-Mail an kultur@region-hannover.de erreichbar. Öffnungszeiten sind montags bis donnerstags, 9 bis 12 und 13 bis 16 Uhr, sowie freitags von 9 bis 12 Uhr.

Von Mirko Bartels