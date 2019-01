Neustadt

Sebastian Studnitzky ist als Trompeter und Pianist weltweit durch seine Zusammenarbeit mit Nils Landgrens Funk Unit, Jazzanova, Mezzoforte oder Wolfgang Haffner bekannt. Nebenbei ist er musikalischer Leiter des XJAZZ-Festivals Berlin und hat eine Professur in Dresden und Berlin. Seine Musik lässt sich in keine Genre-Schublade stecken – jenseits des gängigen Klassik-Jazz-Crossovers schafft er etwas Eigenes. Am Freitag, 1. Februar, 20 Uhr, kommt der Ausnahmemusiker mit Begleitung eines Streichquartetts ins Schloss Landestrost.

Studnitzky ist als Wanderer zwischen den Genres Jazz, Klassik und Elektro bekannt. Mit „Memento – orchestral experience“ bringt er seine Vielseitigkeit eindrucksvoll auf den Punkt. Umgeben von einem Streichquartett zelebriert er sein Spiel an Trompete und Klavier – detailliert, minimalistisch und transparent, dabei aber tief emotional.

Besucher zahlen 19, ermäßigt 13 Euro Eintritt. Karten sind unter anderem in den HAZ-/NP-Geschäftsstellen Neustadt (Am Wallhof) und Wunstorf (Mittelstraße) zu kaufen. Der Vorverkauf im Schloss Landestrost ist unter (0511) 61 62 52 00 oder per E-Mail an kultur@region-hannover.de erreichbar. Öffnungszeiten sind montags bis donnerstags, 9 bis 12 und 13 bis 16 Uhr, sowie freitags von 9 bis 12 Uhr. Online-Reservierungen über www.reservix.de. Unsere Vorschau auf das Frühjahrsprogramm im Schloss finden Sie hier.

Von Markus Holz