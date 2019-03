Neustadt

Der Geiger und Bratschenspieler Hilmar Kupke spielt am Sonntag, 31. März, ein Konzert in der Liebfrauenkirche, An der Liebfrauenkirche 5. Der aus der Gemeinde Oschatz stammende Musiker ist Solobratscher des Theaters Regensburg. Er spielt Werke von Johann Sebastian Bach und Max Reger. Beide haben in ihren Werken immer wieder die Fragen nach Schuld und Vergebung, Leben und Sterben thematisiert. Das wird bei diesen Konzerten zur Passionszeit. Das Konzert beginnt um 17 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Von Mario Moers