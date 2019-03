Neustadt

Einen minimalistischen Thriller zeigt das Cinema Neustadt, Suttorfer Straße 8, am Dienstag, 12. März, ab 19.30 Uhr. Das Filmdebüt von Gustav Möller, „The Guilty“, spielt in der Notrufzentrale der dänischen Polizei. Über das Telefon will der Polizist Asger einer Frau helfen, die neben ihrem Entführer im Auto sitzt. Aus Informationsstücken setzt Asger sich seine Wahrheit zusammen. Es ist ein Wettlauf mit der Zeit. Der Eintritt kostet sechs Euro, Reservierungen werden erbeten unter www.cinema-neustadt.de, per E-Mail an reservierung@cinema-neustadt.de oder per Telefon (0152) 257 055 56.

Von Kathrin Götze