Neustadt/Wunstorf

Eine ansprechende Personalpolitik für Pastoren ist gefragt, ebenso ein Plan für den Umgang mit Gemeindehäusern und Kirchen. Und in drei Jahren wird Superintendent Michael Hagen in den Ruhestand wechseln. Auf die rund 60 Mitglieder des neu gebildeten Kirchenkreistages im Kirchenkreis Neustadt-Wunstorf warten in den nächsten sechs Jahren viele Aufgaben.

Bei der Sitzung am Montagabend im Haus der Kirche an Liebfrauen in Neustadt haben die Delegierten aus den verschiedenen Gemeinden vor allem personelle Entscheidungen getroffen: Fred Norra wurde erneut zum Vorsitzender des Kirchenkreistags gewählt, auch seine Stellvertreterin Ina Wolf bestätigte die Versammlung im Amt.

Neu formieren musste sich auch der Kirchenkreisvorstand ( KKV), dem der Superintendent von Amts wegen vorsteht. Das Gremium tagt monatlich und ist für alle Entscheidungen verantwortlich, die zwischen den Sitzungen des Kirchenkreistags anstehen. Nach der Wahl gehören ihm die Pastoren Christoph Bruns aus Neustadt, Thomas Gleitz aus Wunstorf und Christina Norzel-Weiß aus Mariensee an. Als Ehrenamtliche wurden Janet Breier, Anke Wortmann, Holger Butenschön, Gudrun Rohe-Kettwich, Günther Röbbeln, und Justus Jeep gewählt.

Auch zahlreiche Fachausschüsse wurden besetzt. Dazu zählen etwa der Finanz- und Planungsausschuss oder ein Ausschuss, der sich um Gottesdienste und Seelsorge kümmert.

