Neustadt/Wunstorf

Analoges Kabelfernsehen gehört bald der Vergangenheit an. Die Kabelnetzbetreiber schalten das analoge Signal ab. Auch Anbieter Vodafone, Nachfolger der Betreibergesellschaft von Kabel Deutschland, macht jetzt Schluss; der Wechsel vom analogen zum ausschließlich digitalen Fernsehen findet in Neustadt, Wunstorf, Nienburg, Stadthagen und Rinteln am 7. Februar statt. Die Arbeiten liefen in den frühen Morgenstunden des Umstellungstags, sollten gegen 6 Uhr abgeschlossen sein, heißt es.

Wer sich nicht sicher ist, dass er mit seinem Gerät auch das digitale Signal empfangen kann, sollte beim Fachhändler nachfragen. „Bei neueren Modellen ist die erforderliche Technik seit einigen Jahren serienmäßig integriert“, sagt Andre Paß, Filialleiter im Neustädter Expert-Markt. Wer noch ein älteres Gerät oder gar einen Röhrenfernseher im Wohnzimmer habe, müsse aufrüsten, um weiter fernsehen zu können.

Von Kathrin Götze