So viel Andrang war selten beim Neustädter Oldtimer-Treffen: Gut 500 Autos, Trecker und Zweiräder fuhren am Sonntag auf den Famila-Parkplatz auf. Viele Fahrer machten sich schon am frühen Nachmittag wieder auf den Weg, um das Fußballspiel nicht zu verpassen.