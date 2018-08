Neustadt

Die eigentliche Aktion findet erst im September statt, aber die Werbung dafür ist schon angelaufen. Die Stadtwerke wollen in Kooperation mit dem Schwimmbad Balneon und dem Norddeutschen Knochenmark- und Stammzellspender-Register (NKR) möglichst viele Neustädter dazu bewegen, sich als potenzielle Lebensretter registrieren zu lassen. Menschen, die an Leukämie leiden, sind auf entsprechende Hilfe angewiesen. Es gibt aber immer noch nicht genügend Spender.

„Als mich das NKR um Unterstützung bat, musste ich nicht lange überlegen. Eine Leukämie-Diagnose kann jeden treffen“, sagt Stadtwerke-Geschäftsführer Tobias Schrutt, der sich selbst schon vor 15 typisieren ließ. Nacheifern kann ihm jeder, der zwischen 17 und 55 Jahre alt, gesund und in guter körperlicher Verfassung ist. Ausschlusskriterien sind unter anderem starkes Über- oder Untergewicht sowie Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems.

Für die Typisierung ist ein Abstrich der Schleimhaut an der Wangeninnenseite mit einem Wattestäbchen erforderlich, was fünf Minuten Zeitaufwand erfordert. Das Ergebnis wird dann anonymisiert an das bundesweite Zentralregister weitergeleitet, das die Listen führt und Erkrankte und Spender zusammenbringt, wenn die genetischen Voraussetzungen gegeben sind.

Wattestäbchen sind auch das Symbol der Aktion in Neustadt. Übergroße Exemplare stehen paarweise vor der Volksbank in der Fußgängerzone, vor dem Balneon und beim Stadtwerkegebäude. Außerdem werben die Initiatoren mit Broschüren. Die Typisierungsaktion läuft dann im kommenden Monat. Termine sind am 14. September von 12 bis 15 Uhr bei den Stadtwerken im Blauen Würfel, An der Eisenbahn 18, am 15. September von 13 bis 16 Uhr am Balneon in der Leinstraße 87 und schließlich am 16. September noch einmal am Balneon in der Zeit von 11.30 bis 14.30 Uhr. „Wenn wir so viele Menschen davon überzeugen können, Gutes zu tun, wie sich bei der Stadtwette engagiert haben, wäre das ein super Ergebnis“, sagt Schrutt.

Von Bernd Haase