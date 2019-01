Nachrichten Neustadt - Umleitungsstrecke: Schilder werden abgebaut Die Tempo-30-Beschilderung entlang der ehemaligen Schwerlast-Umleitungsstrecke durch Suttorf, Basse und Empede ist abgebaut. Auch die Ampeln und Halteverbotsschilder sollen in Kürze folgen.

Halteverbotsschilder und Ampel in Basse stehen am Freitagvormittag noch - die Firma ist in Sachen Schilderabbau unterwegs. Quelle: Kathrin Götze