Neustadt

Mit einer spontanen Idee hat Wacker-Jugendtrainer Murat Köse den Kindern aus seiner F-Jugend einen großen Gefallen getan. Beim Besuch eines Deutschlandspiels beim Nations-Cup im vergangenen Jahr mit seinem Arbeitskollegen Christian Salzwedel kam Köse die Idee, den DFB anzuschreiben und um ein Trikot mit Unterschriften der Nationalelf zu bitten. Er wolle es für einen guten Zweck versteigern, schrieb Köse, und bekam das Leibchen zugeschickt.

Weil seine Jungs in ihrer Spielklasse prächtig dastehen, können sie zur neuen Saison in die E-Jugend aufsteigen. „Und sie sind aus den alten Trikots schon herausgewachsen“, sagt Köse. Für 500 Euro ist ein neuer Satz zu haben. Während Köse noch rätselte, wie er eine Versteigerung am besten organisieren sollte, kam ein Angebot vom Bad-Gastronomen Alexander Knoll, dessen Sohn in dem jungen Team mitspielt: „Ich gebe dir 600 Euro.“ Das Geschäft war besiegelt, das Trikot hängt bald im Café Knoll am Großen Weg. Da ist für die Nachwuchsspieler in der neuen Saison auch ab und zu nochmal ein Eis drin.

Von Kathrin Götze