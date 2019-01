Neustadt

Die Einkaufspreise sind gestiegen – nun müssen auch die Kunden der Stadtwerke Neustadt Steigerungen bei Strom- und Gaspreisen hinnehmen. Zum April 2019 wird der Gaspreis um rund 10 Prozent steigen, der Strompreis um etwa 5 Prozent, wie Rainer Bischoff berichtet, Leiter Vertrieb und Energiebeschaffung bei den Stadtwerken. Man nehme die Trendwende bei den Energiepreisen in diesem Jahr voll mit, sagt Bischoff. „Preisschwankungen nach oben fangen wir weitgehend auf, so lange es sich betriebswirtschaftlich verantworten lässt“, sagt Bischoff. „Die aktuellen Entwicklungen am Großhandelsmarkt überschreiten allerdings unsere Möglichkeiten.“

Rainer Bischoff Quelle: Kathrin Götze (Archiv)

Er gehe davon aus, dass auch die anderen Energieversorger von der Kostensteigerung betroffen sind. „Die Verträge für die Versorgung 2019 haben wir ja bereits in den Jahren 2017 und 2018 geschlossen.“ Die Steigerungen hätten verschiedene Ursachen. „So hat zum Beispiel die Wasserkraft im trockenen Sommer 2018 nicht so viel gebracht, und der fernöstliche Markt hat Kohle und Flüssiggas abgesaugt“, sagt Bischoff.

Für einen angenommenen Durchschnittshaushalt mit 3500 Kilowattstunden Stromverbrauch im Jahr würden damit monatlich rund 3,70 Euro mehr fällig, beim Gas liegt der Durchschnitts-Jahresverbrauch bei 15.200 Kilowattstunden, das würde rund 7,10 Euro mehr im Monat bedeuten. Die jüngste Preissteigerung hatte es zum Februar 2018 gegeben.

Alle betroffenen Kunden würden mit individuellen Anschreiben detailliert über die Preissteigerungen informiert. Alle, die sich durch einen Tarifwechsel verbessern können, erhielten auch darüber Kenntnis in ihrem Anschreiben, so Bischoff weiter. Die Kunden könnten übrigens jetzt auf der Stadtwerke-Internetseite nach dem Login als Kunde mit einem Klick entscheiden, ihre Rechnung künftig per E-Mail zu erhalten. Dann komme die Rechnung bereits eine Woche früher an als auf dem Postweg.

Mit dem Bau des Balneon sei der Anstieg der Energiepreise nicht verknüpft, wie Kritiker oft vermuteten, versichert Bischoff. Die Stadtwerke kalkulierten nach Beschaffungspreisen und den Steuern, Angaben und Umlagen, die auf die Energiepreise erhoben werden, sagt er. Das Bad haben die Wirtschaftsbetriebe gebaut, sie sind Gesellschafter der Stadtwerke.

Von Kathrin Götze