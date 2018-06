Neustädter Land

Die Sommertour von Bürgermeister Uwe Sternbeck durch das Neustädter Land geht weiter. Nachdem er bereits die freundlichen Apriltage für einen Besuch des kleinsten Ortes Averhoy genutzt hat, geht es am Mittwoch, 4. Juli, um 18 Uhr am Feuerwehrgerätehaus in Dudensen weiter. Von dort aus startet eine Rundfahrt durch das Dorf; die Bewohner zeigen dem Stadtoberhaupt Vorzüge und Problembereiche. Wer dabei sein will, ist willkommen. Die Dudenser können Ideen, Wünsche und Anregungen ausführlich besprechen.

Die nächsten Ziele der Sommertour sind Evensen am Donnerstag, 16. August, und Mariensee am Dienstag, 21. August. Der Besuch in Büren wurde verlegt. Er ist jetzt für Dienstag, 25. September geplant. Die Treffen beginnen jeweils um 18 Uhr, die einzelnenTreffpunkte werden von der Stadt noch bekanntgegeben.

Von Mirko Bartels