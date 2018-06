Bordenau

Auf Grund von Kranarbeiten an der Baustelle des Einkaufsmarktes am Steinweg muss die Straße am kommenden Donnerstag in der Zeit von 8 Uhr bis voraussichtlich 13 Uhr für Autos gesperrt werden. Der Kran blockiert einen Großteil der Straße sowie den Gehweg. Der Verkehr wird über Burgsteller Weg, Birkenweg und Bordenauer Straße umgeleitet. Anlieger, die aus Richtung Poggenhagen kommend von der Bordenauer Straße in den Steinweg einfahren wollen, dürfen bis zur Baustelle vorfahren.

Von Bernd Haase