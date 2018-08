Neustadt

Von Montag an kommt im Amtsgarten am Schloss Landestrost für knapp zwei Wochen Großgerät zum Einsatz. Der Abwasserbehandlungsbetrieb setzt die seit März unterbrochene Reinigung der Regenwasserkanäle im Bereich Leutnantswiese und Marschstraße fort. Das in der Umgebung der Bastion liegende Netz wird gespült und außerdem durch einen Miniroboter mit Kamera auf Schäden untersucht.

Der Einsatz hatte schon im Frühjahr begonnen, musste aber abgebrochen werden, weil der Boden nach einer Frostperiode so schnell aufweichte, dass die 40 Tonnen schweren Fahrzeuge nicht alle Schächte anfahren konnten. Nach der langen sommerlichen Trockenheit und wegen des niedrigen Grundwasserspiegels ist das Gelände nun fest genug für die Belastung. Während der Arbeiten müssen einige Blumenbeete entfernt werden. Der Betrieb lässt sie aber anschließend wieder herrichten.

Von Bernd Haase