Neustadt

Die Region Hannover hat für den Zeitraum bis Oktober insgesamt acht Termine für Geschwindigkeitskontrollen an den Straßen im Neustädter Land anberaumt. Der erste steht bereits am Mittwoch, 22., an, der nächste folgt am Freitag, 31. August. Im September wird am Dienstag, 11., und Donnerstag, 20., das Tempolimit überwacht. Im Oktober folgen Montag, 1.; Mittwoch, 10.; Freitag, 19., und Dienstag, 30. als Abschluss. Die genauen Zeiten und Orte teilt die Region nicht mit.

Von Bernd Haase