Neustadt

Eine ganze Gruppe betrügerischer Spendensammler hat die Polizei am Montagnachmittag im Gewerbegebiet Ost festgenommen. Die Osteuropäer, zwei Männer und zwei Frauen, gaben sich als Gehörlose aus und erweckten den Anschein, für einen Landesverband für Behinderte und Taubstumme zu sammeln. Nach einem Hinweis haben die Beamten bei einer gezielten Polizeikontrolle festgestellt, dass die Täter keinesfalls behindert sind, und dass sie das Geld nur für den Eigenbedarf sammelten statt für soziale Zwecke.

Zwei dieser Spendensammler sind bereits am vergangenen Freitag in Neustadt kontrolliert worden. Sie sind der Polizei bekannt – sie waren im vergangenen Jahr bereits auf dem Parkplatz am Rudolf-Diesel-Ring mit derselben Arbeitsweise aufgefallen.

Die Polizei weist darauf hin, dass Sammlungen ohne Genehmigungen und spätere Nachprüfung möglich sind. Daher sollten sich Passanten nicht allzu leicht hinreißen lassen, spontan Geld zu verteilen. Es sei besser, sich in Ruhe vom Anliegen der Sammler zu überzeugen – dafür könne man sich Unterlagen gegebenenfalls auch mit nach Hause nehmen.

Wer Hinweise zu den Spendensammlern geben kann oder selber Geld gespendet hat, wird gebeten, sich bei der Polizei in Neustadt, Telefon (05032) 9559-115 zu melden.

Von Mirko Bartels