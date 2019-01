Neustadt

Wenn das „ Orchester im Treppenhaus“ ein Familienkonzert gibt, bedeutet das: Stühle raus, Etikette weg, Kuscheldecken rein in den Saal. Das Publikum hat am Sonntag, 27. Januar, die Gelegenheit, ein solches Konzert im Schloss Landestrost in Neustadt mitzuerleben. Es beginnt um 11 Uhr.

Gemütliche Atmosphäre, angenehme Stimmung – so lässt sich das skandinavische Wort „hyggelig“ wohl am besten übersetzen. Bei einem solchen Familien-Hygge lädt das Orchester im Treppenhaus für Sonntag zum behaglichen Kuscheln und ausgelassenen Toben ein. Die Musiker präsentieren den „ Karneval der Tiere“. Kissen, Kuscheltiere und weitere Wohlfühlelemente verwandeln den Konzertraum in ein großes Wohnzimmer. Lieblingsdecken und -kissen können gern mitgebracht werden.

So sieht es aus, wenn das Orchester im Treppenhaus ein Familien-Hygge ausrichtet. Quelle: Region Hannover

Das Orchester im Treppenhaus ist bekannt für seine ungewöhnlichen Konzertformate. Es spielt die spannende und fantasievolle Geschichte „ Karneval der Tiere“. In der Fassung des bekannten Klassikers wird die Geschichte des Radioreporters Peter Pieper erzählt, der auf einer Bank im Zoo eingenickt ist. Mitten in der Nacht wacht er auf. Genau in dieser Nacht veranstalten die Zootiere ihren jährlichen Karneval. So wird Peter Pieper Zeuge eines rauschenden Festes und begegnet neben zahlreichen Tieren sogar unbekannten Fabelwesen.

Die Inszenierung ist besonders geeignet für Kinder im Grundschulalter von fünf bis zehn Jahren. Der Eintritt kostet 8 Euro, ermäßigt 4 Euro. Für Kinder unter fünf Jahren ist der Eintritt frei. Karten gibt es in den HAZ/NP-Geschäftsstellen Neustadt und Wunstorf, online auf www.reservix.de, außerdem im Schloss, Schlossstraße. 1, Telefon (0511) 61 62 52 00 oder per E-Mail an kultur@region-hannover.de.

