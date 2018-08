Mardorf

Seit einem Monat verfügt die Ortsfeuerwehr Neustadt über ein neues Tanklöschfahrzeug. Jetzt ist es zum ersten Mal bei einem Einsatz in Mardorf im Moor gewesen und hat dort nach Angaben von Sprecher Florian Hake die Erwartungen erfüllt. „Das Fahrzeug hat breitere Reifen und kommt besser in dem Gelände zu recht“, erläutert er. Außerdem kann es 4000 Liter Wasser mitführen und damit die doppelte Menge des Vorgängermodells. Durch Beigabe von Schaum lässt sich laut Hake erreichen, dass das Gemisch tiefer in den Boden eindringt – bei Moorbränden, die sich oft unter der Oberfläche ausbreiten, ein wichtiger Effekt.

Die Feuerwehr wurde am Sonnabend gegen 19 Uhr alarmiert, weil aufgeschichteter Torf aus unbekannter Ursache in Brand geraten war. 30 Mitglieder mit vier Fahrzeugen waren vor Ort und konnten das Feuer zügig löschen.

Von Bernd Haase