Neustadt

In der Liebfrauengemeinde hat ein neuer Vikar seinen Dienst aufgenommen. Mathias Hartewieg, der derzeit seine Ausbildung zum Pastor absolviert, wird in den nächsten zwei Jahren die Pastoren Marcus Buchholz und Christoph Bruns im Berufsalltag begleiten. Zwischendurch wird Hartewieg mehrmals für einige Wochen im Priesterseminar in Rehburg-Loccum sein. Wer den Vikar kennenlernen möchte, hat dazu am Sonntag, 24. Juni, 10 Uhr, im Gottesdienst Gelegenheit. Dann wird Hartewieg der Gemeinde offiziell vorgestellt.

Von Bernd Haase