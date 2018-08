Nachrichten Neustadt - Nabu zeichnet schwalbenfreundliche Häuser aus Der Nabu Neustadt hat Familien in Nöpke, Mecklenhorst und Eilvese als Teil der Aktion „Schwalbenfreundliches Haus“ ausgezeichnet. Dort dürfen die Vögel ungehindert ihre kunstvollen Nester bauen.

Drei Schwalben hocken in ihrem fertigen Nest am Haus der Familie Duensing in Eilvese. Quelle: Nabu/Detlef Paatzsch