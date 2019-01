Neustadt

Neue Bilder gibt es im Krankenhaus Neustadt zu sehen. „Leben in Farbe – Mit Bildern des Malkreis 7Art“, lautet der Titel der Ausstellung, die bis zum Montag, 29. April, die Gänge des Klinikums ziert. Zum dritten Mal stellen die Mitglieder des Malkreises hier aus.

Seit dem Jahr 2000 treffen sich sechs Frauen und ein Mann einmal wöchentlich in einem Keller in Bokeloh, um ihrer Liebe zur Malerei zu folgen. Geleitet wird die seit 18 Jahren fast unveränderte Gruppe von Tatjana Kulakovskaja.

Leben in Farbe, lautet der Titel. Farbe spielt eine große Rolle in der Malerei der Gruppe. Vielfältig sind die Stile, abstrakte Werke und gegenständliche Malereien sind dabei, von der klassischen Ölmalerei bis zu moderner Mixed Media – die sieben Maler kennen fast keine Grenzen. „Wir haben in den Jahren schon sehr viele Themen bearbeitet, mittlerweile malen wir fast immer mit freier Motivwahl“, sagt Kunstpädagogin Kulakovskaja. Unkonventionell, spontan und kreativ, wollen die sieben Hobbykünstler sein. Das ist in den Werken gut zu sehen.

Eröffnet wird sie am Freitag, 1. Februar, 18 Uhr. Von da an können die Bilder bis Montag, 29. April, im Erdgeschoss des Klinikums bewundert werden.

Von Mirko Bartels