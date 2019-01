Neustadt

Nach einem Unfall am Wertstoffhof in Neustadt sucht die Polizei nach dem Verursacher. Er war mit einem schwarzen SUV und Anhänger dahinter am Montag gegen 11.45 Uhr vom Recyclinghof am Rudolf-Diesel-Ring vorwärts auf das Grundstück vom Containerdienst Wagner gefahren, hatte dort kurz verharrt und das Gespann anschließend wieder auf die Straße gesetzt.

Dabei beschrieb der Anhänger einen so großen Bogen, dass er mit der hinteren rechten Ecke gegen einen geparkten Renault Twingo stieß und diesen beschädigte. daraufhin fuhr er über die amelie-Ubbelohde-Straße davon. Zeugen berichten, dass ein älteres Paar Mitte 60 im Wagen saß, der Mann am Steuer. Der Fahrer oder weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden (05032) 95590.

Von Kathrin Götze