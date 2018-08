Neustadt

Die Wasserwerke arbeiten zur Zeit auf Hochtouren. „Auch bei der heißen und trockenen Witterung ist die Versorgung mit dem Lebensmittel Nummer eins sichergestellt“, sagt Sebastian Kratz, stellvertretende Geschäftsführer des Wasserverband Garbsen-Neustadt. 22.000 Kubikmeter Wasser seien im Juli täglich abgegeben worden. Ein Wert, der die normalen Mengen um mehr als 25 Prozent übersteigt. Die hohe Entnahme dauere und bis in die Abend- und Nachtstunden an. Normalerweise werden die Trinkwasserbehälter in den Nachtstunden aufgefüllt, das werde nun zunehmend schwieriger, was wiederum die Versorgung tagsüber an ihre Grenzen bringe.

Entlastung durch sparsamen Verbrauch sei nun notwendig. Um die Versorgung längerfristig sicherzustellen, appelliert der Verband an die Kunden, umsichtig mit dem Wasser umzugehen. Besonders die Bewässerung von Gärten und Rasenflächen solle jetzt auf das nötigste beschränkt werden. Weitere Wassereinsparungen können durch Vermeiden von Autowäschen, Kühlung und Reinigung von Anlagen und Geräten am fließenden Wasserstrahl und bei der Nutzung von Pools erreicht werden. So könne jeder zur sicheren Versorgung in diesem extremen Sommer beitragen.

Von Mirko Bartels