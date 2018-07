Mardorf

Der Bauernmarkt in Mardorf auf dem idyllischen Aloys-Bunge-Platz in der Ortsmitte, der heute in die Saison startet, hat Tradition. Seit 21 Jahren werden jeweils im Juli und August jeden Mittwoch zwischen 9 und 13 Uhr landwirtschaftliche Produkte aus der Region angeboten. Auch selbst gemachte Lebensmittel gibt es bei den Händlern an den bunten Ständen. Abgerundet wird das Angebot für die Besucher mit schönen und nützlichen Dingen für Haushalt und Garten.

Viele der Anbieter sind seit vielen Jahren, einige sogar seit der ersten Saison, auf dem Markt dabei und haben für ihre Waren bereits eine Stammkundschaft gewonnen. Natürlich wird es für die Besucher auch Neues zu entdecken geben: Vor Ort werden Holzdekorationen hergestellt und ein Imker bereichert das Angebot mit seinem Honig. Für umwelt- und ernährungsbewußte Einkäufer gibt es biozertifizierte Produkte zum Beispiel vom Galloway-Rind, Bio-Blaubeeren und Bio-Ziegenkäse.

Aber nicht nur für die Küche sind genügend große und kleine Dinge im Angebot der Händler: Blumen, Aquarelle, Holzfiguren, kreativ bepflanzte Gefäße, Buntes aus Stoff, Töpferarbeiten und in Mardorf produzierte Mützen aus Bio-Baumwolle laden zum Schauen und Einkaufen ein. Die Auswahl an möglichen Mitbringseln ist groß.

Dass ein Museumsbesuch für Kinder nicht langweilig werden muss, beweist das Angebot im Heimatmuseum. Basteln, schaukeln, wippen und rutschen stehen dort ebenso auf dem Programm wie Berichte aus früheren Zeiten.

Zusätzlich zum „normalen“ Marktgeschehen haben sich die Mitarbeiterinnen der Steinhuder Meer Tourismus ein Aktionsprogramm zusammengestellt. Jeden Mittwoch können die kleinen und großen Besucher des Marktes etwas Besonderes erleben. „Besonders freuen wir uns auf den Besuch von Clown Momo, unserem Publikumsliebling. Er wird uns am 8. August besuchen“, erklärt Nina Vanessa Bergmann von der Steinhuder Meer Tourismus Gesellschaft

Der Markt öffnet in den Monaten Juli und August an jedem Mittwoch zwischen 9 und 13 Uhr auf dem Aloys-Bunge-Platz in Mardorf.

Von Mirko Bartels