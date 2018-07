Mandelsloh/Helstorf

Der Bescheid der Landesschulbehörde, die Außenstelle Helstorf der Grundschule Mandelsloh nur noch für das kommende Jahr zu genehmigen, hat die Ortsbürgermeister auf den Plan gerufen. Der Mandelsloher Günter Hahn (UWG) warnt vor einer Standortdebatte. Seine Helstorfer Amtskollegin Silvia Luft (CDU) plädiert dafür, beide Grundschulen langfristig zu erhalten.

„Die Landesbehörde hat einen eindeutigen Bescheid geschickt. Sie möchte keine Außenstellen mehr“, betont Hahn. Er wünsche sich, dass es künftig darum geht, die hohe Qualität der Schule zu erhalten und zu verbessern. „Wir müssen uns nicht zerfleischen um die Standortfrage, das wäre auch kontraproduktiv für die Kinder“, sagt er. Man solle Schulleitung und Kollegium ihre Konzepte verfolgen und umsetzen lassen. Eine Arbeitsgruppe lege einen machbaren Plan fest, um alle Betroffenen mitzunehmen. „Optimale schulorganisatorische Rahmenbedingungen sind nur unter einem Dach gegeben“, erklärt der Ortsbürgermeister.

Wenn es so kommt, läuft vieles auf den Standort Mandelsloh hinaus – unter anderem, weil die Stadt dort gerade in den Bau einer Mensa investiert. Auch sie strebt langfristig nur einen Schulstandort an, hält aber eine Fusion binnen eines Jahres nicht für machbar und will Fristverlängerung beantragen.

Die Helstorferin Luft hingegen will dafür kämpfen, beide Grundschulen langfristig zu erhalten: „So ein Bescheid kann auch wieder geändert werden, wenn sich die Voraussetzungen ändern.“ Die Außenstelle werde immerhin von 80 Grundschülern besucht, eine Steigerung sei wegen neuer Baugebiete zu erwarten. Die Christdemokratin verweist auch auf den Ratsbeschluss, der weitere Grundschulschließungen in der laufenden Wahlperiode ausschließt. „Wir haben Mardorf und Schneeren fusioniert. Als Folge müssen in Schneeren Container aufgestellt werden, weil die Raumkapazitäten nicht reichen. Das ist kein gelungenes Vorbild“, sagt Luft.

Von Bernd Haase