Mandelsloh

Der erste Bauabschnitt ist fast fertig: Im März soll die neue Mensa der Grundschule Mandelsloh in Betrieb gehen. Diese befindet sich in den ehemaligen Räumen des Schützenvereins in der Sporthalle. Platz genug für alle Schüler ist dann allerdings immer noch nicht. „Wir haben Raum für 40 Kinder, 120 wollen aber essen“, sagt Ortsbürgermeister Günter Hahn (UWG). Die werden zurzeit in der Sporthalle verköstigt. In der Mensa müsse dann in drei Schichten gegessen werden.

Als zweiten Bauabschnitt möchte die Verwaltung einen Erweiterungsbau an die Sporthalle planen. Dieser soll am Nachmittag und Abend auch als Begegnungsstätte für das ganze Dorf genutzt werden können. Hahn wirbt für die Umsetzung, für die entsprechende Ratsdrucksache hatte die CDU Beratungsbedarf angemeldet. „Wir wollen den Plan auf keinen Fall blockieren. Es sind nur unserer Meinung nach noch einige Fragen offen“, sagt CDU-Stadtverbandsvorsitzende Silvia Luft. Diese wurden bei einem Informationsabend in Mandelsloh besprochen.

Für das Projekt hat die Stadt Fördergelder aus dem Leader-Topf der Europäischen Union beantragt, die nun bewilligt wurden. Die Kosten für den Anbau liegen bei 600 000 Euro. 150 000 Euro sind förderfähig, den Rest muss die Stadt tragen.

Eine Chance, die man nicht verstreichen lassen dürfe, meint Hahn. Unterstützung fand er bei Wiebke Osigus: „Ein lebendiges Vereinsleben ist wichtig und notwendig für unsere Ortschaften. Eine Begegnungsstätte kann da ungemein helfen“, sagt die SPD-Landtagsabgeordnete und Ortsvereinsvorsitzende. Vielstimmige Unterstützung gab es bei der Versammlung von den Bürgern. Es gäbe mittlerweile zu wenige große Räume, die von Vereinen genutzt werden könnten, war nur eines der Argumente für die geplante Erweiterung.

Mandelshoher Mensa soll zur Begegnungsstätte erweitert werden

Auch die Diakonie ist an der Nutzung einer Begegnungsstätte interessiert. Die Diakonische Altenhilfe Leine-Mittelweser baut im Neubaugebiet Wiklohstraße eine Pflege- und Wohneinrichtung. Die Einrichtung mit 20 Tagespflegeplätzen, 16 seniorengerechten Mietwohnungen sowie zwölf Zimmern für eine Wohngemeinschaft soll in diesem Jahr eröffnen. In zwei Nebengebäuden soll es weitere 16 Zwei- und Dreizimmerwohnungen geben. Man wolle in Mandelsloh ein Quartier schaffen, in dem generationsübergreifende Sozialbeziehungen gefördert werden, sagt die Projektleiterin Wiebke Messerschmidt. Synergien seien da durchaus erwünscht.

Das Gesamtkonzept hält die CDU-Stadtverbandsvorsitzende für schlüssig und gut. Den größten Klärungsbedarf sieht Luft bei den laufenden Kosten. „Die Begegnungsstätte soll vielen verschiedenen Nutzern zur Verfügung stehen. Damit funktioniert sie quasi wie ein Dorfgemeinschaftshaus, ist aber auch der Schule angegliedert“, sagt sie. Als öffentliches Gebäude würden die Kosten bei der Stadt liegen. Dorfgemeinschaftshäuser müssen die Betreiber selbst tragen. Deshalb fordert sie ein schlüssiges Konzept.

Den ersten Schritt Richtung Umsetzung hat gestern Abend der Bau- und Umweltausschuss gemacht: Er stimmte dem Erweiterungsbauprojekt zu.

Von Mirko Bartels