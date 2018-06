Brandt spricht über Artenvielfalt am Steinhuder Meer

Nachrichten Neustadt - Brandt spricht über Artenvielfalt am Steinhuder Meer Artenvielfalt schützen – wie macht man das? Beispiele aus der Praxis am Steinhuder Meer nennt ÖSSM-Leiter Thomnas Brandt bei einem Vortrag am Mittwoch, 20. Juni, zu dem der Ortsverein der Grünen einlädt.

Das Laubfrosch-Wiederansiedlungsprojekt der ÖSSM verläuft sehr erfolgreich: Mittlerweile dürften wieder über 1500 Tiere der in den 1970 er Jahren am Steinhuder Meer ausgestorbenen Amphibienart leben. Die Population gehört somit schon fünf Jahre nach Projektbeginn zu den größten in Niedersachsen. Quelle: privat