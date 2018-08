Nachrichten Neustadt - Schweizer scheitert bei Surftripp Ein junger Schweizer ist mit einer ungewöhnlichen Idee gescheitert: Er hängte sein Surfbrett hinter ein Elektroboot, ließ sich aufs Meer ziehen und kenterte. Boot und Brett fuhren führerlos weiter.

Die DLRG am Steinhuder Meer beteiligt sich am Donnerstagmorgen an der Rettung des jungen Schweizers. Quelle: Symbolbild (Mirko Bartels)