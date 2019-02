Neustadt

Wenn die Vokalartisten der Gruppe Voxid am Freitag, 1. März, im Schloss Landestrost auftreten, haben sie neben Popmusik aus eigener Feder auch bemerkenswerte Cover-Versionen im Gepäck. Das teilt die Region Hannover als Veranstalter mit. Das Konzert in der Reihe „Kultur im Schloss“ beginnt um 20 Uhr. Die Organisatoren versprechen einen Leckerbissen für Freunde des A-cappella-Gesangs. Das aktuelle Programm heißt „Shades of Light“.

Und wer „die deutschen Pentatonix“ bereits live gesehen hat, kann bestätigen, dass die fünf Sänger ihr Handwerk verstehen. Neben ihren Stimmen zeichnet die Leipziger vor allem eines aus: „ein erfrischendes und abwechslungsreiches, mehrfach preisgekröntes Songwriting, das in einen mitreißenden Livesound verpackt ist“, heißt es in der Ankündigung. Im Zentrum des Repertoires von Voxid steht neben Pop auch Funk, Soul und ein bisschen Elektro. Die Sänger strahlen die eigene Begeisterung an guter Musik aus – und den Spaß daran, diese in einer humorvollen Show mit dem Publikum zu teilen.

Karten kosten 19 Euro, ermäßigt 13 Euro. Sie sind bei bekannten Vorverkaufsstellen wie den Geschäftsstellen von HAZ und NP, im Schloss Landestrost, Schloßstraße 1, Telefon (0511) 616-25200 und im Internet unter www.reservix.de erhältlich.

Von Anke Lütjens