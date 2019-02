Neustadt

Ein gutes Leben für alle – dies und nicht weniger strebt eine neue Bewegung an, die auch Wirtschaftsunternehmen an anderen Werten ausrichten will als nur am Profitstreben. Menschenwürde, Solidarität, soziale Gerechtigkeit, ökologische Nachhaltigkeit, demokratische Mitbestimmung und Transparenz sind die Ideale, nach denen die globale Organisation Gemeinwohl-Ökonomie strebt. Auch in Neustadt könnte es bald eine lokale Gruppe geben.

„Wir wollen einmal vorfühlen, ob es hier Interesse an dem Thema gibt“, sagt Christa Möller, die gemeinsam mit Ilse Deppmeyer an den Vorbereitungen arbeitet. Zunächst haben die Idealisten aus dem Umfeld des Eine-Welt-Ladens Günther Baumert von der Regionalgruppe der Gemeinwohl-Ökonomie aus Hannover eingeladen. Baumert wird am Dienstag, 12. Februar, ab 18.30 Uhr einen Vortrag zum Thema im Eine-Welt-Laden, Mittelstraße 19, halten. Der Eintritt ist frei.

Mitinitiator der globalen Bewegung ist Christian Felber, Autor des Buches „Gemeinwohl-Ökonomie“. Aus seiner Sicht steht das Wirtschaftssystem auf dem Kopf, das Geld ist zum Selbstzweck geworden, statt ein Mittel zu sein für das, was wirklich zählt: Ein gutes Leben für alle. „Auf diese Missstände kann man viele Probleme und auch viel Politikverdrossenheit in unserer Gesellschaft zurückführen“, findet die Neustädterin Christa Möller. Wie sie berichtet, stellt die Organisation ein Werteschema zur Verfügung, das Firmen auf dem Weg zur Gemeinwohl-Ausrichtung helfen kann. „Es wäre schön, wenn sich hier Gleichgesinnte finden, aber wir halten den Ball erstmal flach“, sagt Möller.

Autor Christian Felber meint: Die Wirtschaft steht auf dem Kopf Quelle: privat

Von Kathrin Götze