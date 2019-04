Neustadt

Bei einem Unfall auf der Kreuzung von Marsch- und Lindenstraße ist am Montagvormittag eine Radfahrerin leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei wurde die 77-Jährige von einem Auto angefahren. Die Frau erlitt mehrere Prellungen. Wie die Polizei am Montagmittag berichtete, fuhr die Radfahrerin auf der Lindenstraße Richtung Innenstadt und wollte nach links in die Marschstraße abbiegen. Ein 78 Jahre alter Autofahrer, der von der Marschstraße nach links in die Lindenstraße einbiegen wollte, missachtete dabei die Vorfahrt der Frau, sodass es zur Kollision kam. Die 77-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht, der Autofahrer blieb unverletzt. Den Schaden an seinem Auto beziffert die Polizei mit etwa 1500 Euro.

Von Mirko Bartels