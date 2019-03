Otternhagen

Das Thema Wolf sorgt weiter für Aufregung und Diskussionen. Die CDU will mit Informationen gegensteuern und hat Wolfsberater Helge Stummeyer zu einem weiteren Infoabend ins Gasthaus Perl gebeten, nachdem der erste schnell ausgebucht war. Für die Veranstaltung, die am Donnerstag, 21. März, um 19 Uhr im Gasthaus Perl, Am Berggarten 2. Anmeldungen bei Thoralf Ramm, Telefon (0172) 8943723, Christine Nothbaum, Telefon (0170) 7300016, oder per E-Mail otternhagen@cduplus.de.

Von Kathrin Götze