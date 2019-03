Neustadt

Das Stadtbüro in der Theodor-Heuss-Straße 18 reduziert ab dem 15. März seine Öffnungszeiten. Bis auf den donnerstags bleibt das Büro aus Personalmangel bis voraussichtlich zum Herbst an den Nachmittagen geschlossen. Das Stadtbüro bearbeitet unter anderem An- und Ummeldungen, stellt Personalausweise, Reisepässe und Führungszeugnisse aus und verwaltet die Fundsachen. Letztere können auch außerhalb der Öffnungszeiten online auf der Onlineplattform www.e-fund.eu gesucht werden.

Die neuen Öffnungszeiten sind: Dienstag von 8 bis 13 Uhr, Mittwoch von 8 bis 12 Uhr, Donnerstag von 13 bis 18 Uhr und Freitag von 8 bis 12 Uhr. Am Montag bleibt das Amt geschlossen. Die Außenstelle des Stadtbüros in Mandelsloh, Amedorfer Strasse 28, ist täglich von 9 bis 11.30 Uhr geöffnet. Am Donnerstag zusätzlich von 16 bis 18 Uhr. Weil Personal dort jedoch ebenfalls knapp ist, bittet die Verwaltung ortsfremde Bürger, dorthin nur in Notfällen auszuweichen.

Auch Familienbüro betroffen

Dauerhaft reduziert sind ab sofort auch die Öffnungszeiten des Familien-Servicebüros, Theresenstraße 4. Die zentrale Beratungs- und Koordinierungsstelle für Fragen rund um die Themen Kinderbetreuung, Kita-Anmeldung oder Tagespflege ist infolge einer verwaltungsinternen Umstrukturierung künftig nur noch an drei Tagen geöffnet: Dienstag von 8 bis 13 Uhr, Donnerstag von 13 bis 16 Uhr und Freitag von 8 bis 12 Uhr. Außerhalb dieser Zeiten werden Termine nach Vereinbarung vergeben.

Von Mario Moers